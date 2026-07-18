Анжелика Варум «спрятала» коттедж в Майами за 33 млн рублей

Заслуженная артиста РФ Анжелика Варум приобрела коттедж в Майами в июне 2022 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, право собственности оформлено на компанию Novarum (LLC), зарегистрированную во Флориде. SHOT предполагает, что Варум создала эту компанию, чтобы «спрятать» зарубежные активы артистки за границей.

Дом расположен в районе Аллапатта, в трех километрах от центра Майами и в десяти минутах ходьбы от пляжа. Коттедж был построен в 1938 году на участке площадью 4,6 сотки. В доме три спальни и три ванные комнаты.

Стоимость объекта составила 550 тысяч долларов, что примерно равно 33 миллионам рублей по курсу того времени. Площадь дома — 139 квадратных метров. Ежегодный налог на недвижимость — около 7 тысяч долларов.

По информации СМИ, у Варум также есть апартаменты площадью 122 квадратных метров в элитном пригороде Флориды — Авентуре. В жилом комплексе, где расположено жилье певицы, есть бассейн, спортзал и консьерж-сервис. Недвижимость в этом районе стоит от 350 тысяч (около 26,6 млн рублей) до 700 тысяч долларов (около 53,2 млн рублей).

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