Анжелика Варум потеряла налоговые льготы на квартиру в Майами

Mash: певица Анжелика Варум стала платить больше за свою недвижимость в США

Певица Анжелика Варум начала платить больше налогов за элитную недвижимость в Майями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за отмены льготы «Assessment Reduction» в 2025 году Варум оплачивает на $500 (около 38 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») больше, чем раньше. До 2026-го налогом в почти 2% облагалась сумма в $292 тысячи (скидка составляла $67 тысяч), то теперь — $342к (льгота всего $17 тысяч).

Причина лишения льгот — статус апартов. Певица оформлена как «non-homestead», то есть не считаются основным местом жительства во Флориде. Как уточняет Mash, на инвестиционную недвижимость не распространяются наиболее выгодные налоговые льготы.

Варум владеет апартаментами площадью 122 кв. м в престижном пригороде Флориды Авентура. В жилом комплексе, где находится жилье певицы, расположены бассейн, спортзал и консьерж-сервис. Место также находится под охраной. Недвижимость в этом районе оценивается от $350 тысяч (около 26,6 млн рублей) до $700 тысяч (около 53,2 миллионов рублей).

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