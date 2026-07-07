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Культура

Пугачева укрыла от западных санкций элитную квартиру в Майами 

Shot: певица Пугачева переписала квартиру в Майами на Орбакайте из-за санкций
Алексей Малахов/VK

Певица Алла Пугачева переоформила свою квартиру в Майами на дочь Кристину Орбакайте за символическую сумму в один доллар, чтобы защитить имущество от западных санкций. Об этом сообщил Life со ссылкой на Shot.

В марте 2004 года Пугачева купила апартаменты площадью 285 квадратных метров в престижном районе Bal Harbour. Квартира находится в жилом комплексе Majestic Tower, прямо на берегу океана. В ней три спальни и четыре ванные комнаты, а панорамные окна открывают вид на Атлантический океан. Стоимость жилья тогда составила $2,5 млн.

В 2021 году, на фоне усиления западных санкций против России, Пугачева приняла меры для защиты своего имущества. Сначала она включила в число собственников Кристину Орбакайте. Затем к ним присоединились Никита Пресняков и Михаил Земцов, супруг Орбакайте. В 2015 году Михаил Земцов стал единоличным владельцем апартаментов, заплатив за них $10.

В марте 2020 года Кристина Орбакайте снова получила полные права на квартиру, но уже за $1. При этом она не исключила мужа из числа владельцев. Позже супруги перевели недвижимость на свои трасты, чтобы защитить жилье от возможных судебных разбирательств и претензий кредиторов.

Сейчас ежегодные налоговые платежи за эти апартаменты составляют для Орбакайте 40 $тыс.

Ранее отцу Блиновской вернули квартиру стоимостью 50 млн рублей.

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