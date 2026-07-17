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Культура

Томас Андерс отказал Дитеру Болену в воссоединении Modern Talking

Певец Томас Андерс заявил, что не хочет возрождать Modern Talking
Stefan Hesse/Global Look Press

Звезда дуэта Modern Talking Томас Андерс не намерен возвращаться на сцену вместе с бывшим партнером по группе Дитером Боленом. Об этом артист сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации Андерс подчеркнул, что идея совместного камбэка сейчас его не привлекает. Он искренне поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку и верность дуэту.

«Но в то же время я счастлив и горд тем, что после нашего расставания 23 года назад я успешно построил собственную карьеру. Мой взор со многими новыми идеями обращен в будущее», — сказал артист.

Сейчас, признался Андерс, его основное внимание сосредоточено на грядущем гастрольном туре по Германии. Он также напомнил, что в своих сольных выступлениях неизменно включает в сет-лист культовые хиты Modern Talking. Завершая пост, певец пожелал Болену удачи и успехов в будущих проектах.

Накануне Болен заявил о намерении возродить Modern Talking. Он упомянул, что уже предлагал это Андерсу. В интервью Болен впервые за долгое время не критиковал бывшего коллегу и отметил, что их разногласия остались в прошлом.

Modern Talking были основаны в 1984 году в Западном Берлине. Их первый сингл You're My Heart, You're My Soul, выпущенный в том же году, принёс им мировую известность. Коллектив распался в 1987 году, но воссоединился в 1998-м и продолжал работать до 2003 года.

Ранее сообщалось, что концерт звезды Modern Talking в Эстонии находится под угрозой из-за поддержки России.

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