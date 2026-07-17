«Он феномен»: BadComedian пожелал Александру Невскому выпустить новый фильм

Российский и американский киноактер Александр Невский отмечает 55-летие. Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с «Газетой.Ru» поздравил актера и пожелал ему больше красоваться в кадре.

«Удивительно, что ему 55. Визуально он на этот возраст не выглядит — все также бодр, красив и накачан. Мне больше ранний этап [его творчества] нравился, до его популяризации, когда он весьма искренне пытался создавать свою вселенную, свои версии американских боевиков — где все такое же, только Шварценеггер — он. Вот этот ранний период мне нравится больше, нежели сейчас. Потому что сейчас, мне кажется, как и любая мегапопулярная звезда, он коммерциализировался сильно и ушел в деньги. Да, деньги не самые большие, не голливудские бюджеты, но все равно там деньги Amazon и так далее. И там, конечно, куда меньше уже творчества, куда больше реализации этих денег, — и он меньше стал красоваться. Я расстраиваюсь, и я надеюсь, что не мои обзоры его сподвигли меньше себя показывать, потому что это самое ценное, что есть в его фильмах, это он сам», — сказал он.

Невский стал феноменом, и его нельзя больше считать копией Арнольда Шварценеггера, считает Баженов.

«Его харизма, его фразочки, его копирование Шварценеггера, которое мы любим. Даже нельзя сказать, что он копия Шварценеггера, это отдельный персонаж, отдельная, отдельный феномен, который все любят — и уже не важно, был ли Шварценеггер или нет. У нас есть Александр Невский, и ничего нам больше не надо. Желаю здоровья, достижений в спорте. И, конечно, я от всей души искренне желаю, чтобы вышел наконец-то его проект долгострой, который был анонсирован еще, по-моему, году в 2012, который называется «Геркулес», где Зевса должен был сыграть Арнольд», — заключил он.

Александра Невского называют «русским Арнольдом Шварцнеггером», он сыграл более чем в 30 фильмах за свою карьеру. С 2023 года играет главную роль в серии фильмов про «Рио Браво». В октябре 2024 года Невского приняли в Гильдию продюсеров Америки.

Ранее сообщалось, что актеру и герою мемов, прозванному «русским Шварценеггером», Александру Невскому исполнилось 55 лет.