Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Культура

Сериал «Подслушано» переезжает из Рыбинска в Выборг в новом сезоне

Начались съемки нового сезона «Подслушано в Выборге « с Юлией Хлыниной
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Начались съемки нового сезона иронического детектива «Подслушано в Выборге». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Проект заметно обновился: действие переместилось из Рыбинска в Выборг, а на смену журналисту с даром предвидения пришел почтальон. В центре сюжета теперь — война за миллиард, способная перессорить весь город.

Главный герой Виталик — скромный 30‑летний почтальон, живущий с мамой и настолько незаметный для окружающих, что люди буквально врезаются в него на улице. В самый обычный рабочий день он становится свидетелем того, чего не должен был видеть никто.

В новом сезоне знакомые зрителям следователи Зоя и Баян (в исполнении Юлии Хлыниной и Михаила Кремера) по личным делам заезжают в Выборг — и моментально попадают в историю. Остальные составляющие истории — новые.

Режиссер проекта — Петр Тодоровский, автор сценария и шоураннер — Иван Баранов. По словам Тодоровского, в новом сезоне тема сериала осталась прежней — удача, а основной посыл звучит так: «То, чего ты хочешь, далеко не всегда оказывается тем, что тебе на самом деле надо».

Новый сезон состоит из 8 серий и выйдет на платформах PREMIER и START, а также на телеканале НТВ.

Ранее появились первые фото со съемок «Хутора» с Гошей Куценко.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!