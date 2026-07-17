Сериал «Подслушано» переезжает из Рыбинска в Выборг в новом сезоне

Начались съемки нового сезона иронического детектива «Подслушано в Выборге». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Проект заметно обновился: действие переместилось из Рыбинска в Выборг, а на смену журналисту с даром предвидения пришел почтальон. В центре сюжета теперь — война за миллиард, способная перессорить весь город.

Главный герой Виталик — скромный 30‑летний почтальон, живущий с мамой и настолько незаметный для окружающих, что люди буквально врезаются в него на улице. В самый обычный рабочий день он становится свидетелем того, чего не должен был видеть никто.

В новом сезоне знакомые зрителям следователи Зоя и Баян (в исполнении Юлии Хлыниной и Михаила Кремера) по личным делам заезжают в Выборг — и моментально попадают в историю. Остальные составляющие истории — новые.

Режиссер проекта — Петр Тодоровский, автор сценария и шоураннер — Иван Баранов. По словам Тодоровского, в новом сезоне тема сериала осталась прежней — удача, а основной посыл звучит так: «То, чего ты хочешь, далеко не всегда оказывается тем, что тебе на самом деле надо».

Новый сезон состоит из 8 серий и выйдет на платформах PREMIER и START, а также на телеканале НТВ.

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