Появились первые фото со съемок «Хутора» с Гошей Куценко

Начались съемки второго сезона комедийного хита «Хутор» с Гошей Куценко и Сергеем Романовичем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

По сюжету столичный крипто-коуч Артем (Романович) приезжает на Хутор — место, где помогают «заблудшим душам». Здесь нет смартфонов и городской суеты, но есть строгие правила, физический труд и руководитель общины Батя (Гоша Куценко). Раньше он был бизнесменом, а теперь верит, что служение добру поможет вернуть пропавшего сына.

START

Второй сезон продолжит линию неожиданного финала первой части. Жизнь на Хуторе меняется из-за конфликта Бати и его жены Луши: она открывает эко-отель, что нарушает привычный уклад. Параллельно Батя сталкивается с бывшей женой Ниной и Ильей, который утверждает, что он его давно потерянный сын.

По словам режиссера Ильи Силаева, во втором сезоне сюжет станет динамичнее. Если в предыдущих сериях зрителей знакомили с героями, то теперь создатели могут смело погрузиться в историю.

«Будет больше юмора, детективной интриги и философских размышлений о семье и близких людях», — пообещал Силаев.

К актерскому составу присоединились Арина Постникова, Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова и другие.

Ранее сообщалось, что Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков».