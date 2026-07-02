Шаляпин увеличил гонорар в два раза

Певец Прохор Шаляпин увеличил вдвое свой гонорар. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Шаляпин выставил цену на частные мероприятия в размере 2 миллионов рублей без учета налогов и НДС. Отмечается, что в 2025-м артист просил до 1 миллиона рублей за проведение корпоратива.

В августе 2025-го Прохор Шаляпин анонсировал свою первую книгу. Дебютная писательская работа исполнителя называется «Главное — не уработаться». Она позиционируется как «дневник легкой жизни». По словам певца, это — анти-воркбук, который против достигаторства и KPI.

В июне 2026-го Шаляпин признался, что потратил 11 миллионов рублей на ремонт квартиры. Исполнитель рассчитывал заплатить 5 миллионов рублей, но в процессе ремонта вышел за рамки бюджета. Одна только кухня обошлась звезде в более миллиона рублей.

Жилье расположено в Даниловском районе Москвы. По словам Шаляпина, он сделал ремонт с нуля. Изначально он планировал жить в квартире сам, но в итоге отдал недвижимость матери. Артист пояснил, что приобрел себе квартиру побольше в стиле сталинского ампира.

Ранее стало известно о стоимости недвижимости Прохора Шаляпина в Сочи.