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Культура

Раскрыты неочевидные причины, по которым могут не пустить на концерт

Эксперт Сабадаж заявила, что на концерт могут не пустить в шортах
kovop/Shutterstock/FOTODOM

Организаторы могут не пустить гостя на площадку, даже если у него есть билет. Причины отказа могут быть разными, и не все из них очевидны для посетителей. Об этом рассказала «Газете.Ru» Анна Сабадаж, руководитель отдела маркетинга концертных площадок МТС Live Холл.

По ее словам, чаще всего проблема кроется в отсутствии нужных документов. Если на странице мероприятия указано, что требуется удостоверение личности, на входе нужен паспорт. Водительские права или данные из профиля на «Госуслугах» не подойдут. Также он нужен для проверки возраста на события с возрастным ограничением.

Еще одна причина отказа — состояние посетителя. Сотрудники охраны могут не пустить человека, который находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или явно плохо себя чувствует. Это правило действует для безопасности всех гостей.

На некоторых мероприятиях действует строгий дресс-код, и на камерные концерты могут не пропустить в шортах или спортивной одежде, а также в грязной или пачкающей одежде.

«Чтобы избежать неприятных ситуаций на входе, полезно удостовериться, что с собой есть паспорт, и быстро пробежаться глазами по правилам площадки, чтобы случайно не взять с собой запрещенную вещь. Потратив всего пару минут на такую подготовку, можно сэкономить нервы на входе и сфокусироваться на главном — самом мероприятии», — сказала эксперт.

Сабадаж напомнила, что на площадку нельзя проносить легковоспламеняющиеся вещества, продукты и напитки, купленные вне площадки, а в ряде случаев и некоторые медикаменты.

Если гостя не пустили на мероприятие, то иногда проблему можно быстро решить: сходить за паспортом или оставить запрещенные вещи. Если устранить причину отказа оперативно не получается, рассчитывать на возврат денег, скорее всего, не стоит.

«Если до концерта больше 10 дней, можно вернуть полную стоимость билета. За 5–10 дней возвращают половину цены, за 3–5 дней — 30%. Если до выступления меньше трех дней, деньги за билет не вернут», — уточнила Сабадаж.

Ранее сообщалось, что Седокова заработает больше миллиона из-за билетов от 9 тысяч рублей.

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