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Культура

Волочкова о своем состоянии: «Нога посинела — и снова в больнице»

Балерина Волочкова заявила, что поторопилась с выходом на сцену после операции
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что по-прежнему находится в процессе восстановления после операции на тазобедренном суставе. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Волочкова заявила, что поторопилась, когда отказалась от костылей раньше срока, быстро вернулась к пуантам и привычному рабочему ритму.

«Спустя почти неделю после операции я уже начала репетиции. Вот и результат — снова в больнице, нога посинела», — посетовала она.

По словам балерины, сейчас медики готовят ее к необходимым процедурам. При этом артистка намерена вернуться на сцену в скором времени, так как у нее запланированы шоу.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Она назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления.

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