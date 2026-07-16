Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что по-прежнему находится в процессе восстановления после операции на тазобедренном суставе. Ее слова передает Общественная служба новостей.
Волочкова заявила, что поторопилась, когда отказалась от костылей раньше срока, быстро вернулась к пуантам и привычному рабочему ритму.
«Спустя почти неделю после операции я уже начала репетиции. Вот и результат — снова в больнице, нога посинела», — посетовала она.
По словам балерины, сейчас медики готовят ее к необходимым процедурам. При этом артистка намерена вернуться на сцену в скором времени, так как у нее запланированы шоу.
В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Она назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Первое время артистка передвигалась на костылях.
Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.
Ранее Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления.