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Культура

Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления

Балерина Волочкова сообщила, что восстановила растяжку после операции
Telegram-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Telegram-канале, что у нее полностью восстановилась амплитуда растяжки.

Волочкова показала, как разминается на балетном станке. Она поблагодарила немецких профессоров за лечение. Артистка не стала отрицать, что слишком рано начала давать нагрузки на ноги и танцевать.

«Доктора очень переживали, ругали. Но восхищаются моим волочковским результатам. Я — боец по жизни. И главное для меня с детства — это дисциплина и профессионализм», — поделилась певица.

Как отметила артистка, за 3,5 месяца после операции она провела 17 концертов. Она также планирует выступить в Рузе 24 июня и в Коммунарке 2 июля.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова рассказала об инциденте перед первым выступлением после операции.

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