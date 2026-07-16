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Культура

Световой меч «Звездных войн» продали на аукционе за рекордную сумму

Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн
Lucasfilm Ltd.

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, применявшийся на съемках фильма «Звездные войны», был продан на аукционе за $3,75 млн. Об этом сообщает газета Hollywood Reporter.

Речь о световом мече, которым Люк Скайуокер сражался с Дартом Вейдером в фильме 1980 года «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар». Его продажа установила новый мировой рекорд для использованного на съемках реквизита саги. При этом лот изначально оценивался в $1 млн, и эксперты ожидали, что цена не превысит $2 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной модели истребителя X-wing из первого фильма 1977 года, проданной в октябре 2023 года за $3,135 млн. Торги состоялись в рамках аукциона Hollywood & Entertainment Signature Auction дома Heritage Auctions, который продлится до 17 июля.

14 июля первое изображение Железного Человека — персонажа комиксов Marvel — продали на аукционе за рекордную сумму. Первая страница комикса Tales of Suspense (март 1963 года), где впервые появился Железный Человек, ушла с молотка на аукционе Heritage Auctions за $3,8 млн.

Ранее запечатанная Half-Life установила рекорд среди ПК-игр на аукционе.

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