Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Первое изображение Железного Человека продали на аукционе за рекордную сумму

UPI: первое изображение Железного Человека продали за $3,8 млн
Heritage Auctions

Первое изображение Железного Человека — персонажа комиксов Marvel — продали на аукционе за рекордную сумму, пишет UPI.

Первая страница комикса Tales of Suspense (март 1963 года), где впервые появился Железный Человек, продана на аукционе Heritage Auctions за $3,8 млн. Это новый мировой рекорд для оригинальных произведений комикс-арта. Предыдущее достижение — $3,36 млн — принадлежало работе Майка Зека с первым появлением Человека-паука в черном костюме.

Рисунок Дона Хека привлек внимание шести покупателей, которые продолжали торговаться даже после превышения отметки в $3 млн. По словам представителя аукционного дома, «рынок готов реагировать, когда появляются такие редкие ранние экземпляры комиксов Marvel».

Ранее запечатанная Half-Life установила рекорд среди ПК-игр на аукционе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!