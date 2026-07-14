Первое изображение Железного Человека продали на аукционе за рекордную сумму

Первое изображение Железного Человека — персонажа комиксов Marvel — продали на аукционе за рекордную сумму, пишет UPI.

Первая страница комикса Tales of Suspense (март 1963 года), где впервые появился Железный Человек, продана на аукционе Heritage Auctions за $3,8 млн. Это новый мировой рекорд для оригинальных произведений комикс-арта. Предыдущее достижение — $3,36 млн — принадлежало работе Майка Зека с первым появлением Человека-паука в черном костюме.

Рисунок Дона Хека привлек внимание шести покупателей, которые продолжали торговаться даже после превышения отметки в $3 млн. По словам представителя аукционного дома, «рынок готов реагировать, когда появляются такие редкие ранние экземпляры комиксов Marvel».

Ранее запечатанная Half-Life установила рекорд среди ПК-игр на аукционе.