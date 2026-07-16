Rhymes Music запатентовал псевдоним рэпера Ганвеста

ООО «РАЙМС БУКИНГ», представляющее интересы лейбла Rhymes Music, 14 июля зарегистрировало в Роспатенте товарный знак с именем артиста Ганвеста. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительные права на товарный знак продлятся до января 2036 года. Он позволяет вести музыкальную деятельность, выпускать мерч и продукты питания.

Rhymes Music — музыкальный лейбл интернет-сообщества «Рифмы и Панчи», основанный в 2011 году Римом Ясавиевым. Изначально музыкальная компания называлась «Rhymes Booking» и занималась продвижением музыкальных артистов в медиасфере, но в 2017 году проект официально был зарегистрировал как лейбл и переименован в «Rhymes Music». Сейчас его артистами являются Ганвест, Дора, SQWOZ BAB, Мукка, МЭЙБИ БЭЙБИ, кис-кис и другие.

Ганвест (Руслан Гоминов) — казахстанский и российский рэпер, ставший известным в 2018 году благодаря песне «Никотин». Осенью 2025 года он обрел повторную популярность после смены образа на эстетику хеви-метала. Параллельно с этим в его треках стали появляться искаженные английские слова «пэпэ», «шнейне», «фа», «ватафа», ставшие источниками мемов в интернете.

В феврале 2026 года Ганвест стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков в ряде композиций, инициированного главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Вскоре после этого его концерты были отменены в нескольких городах России. В ответ на это исполнитель зацензурировал 25 композиций из старого каталога, чтобы соответствовать требованиям российского законодательства.

С деятельностью лейбла Rhymes Music связаны три организации: ООО « Раймс Букинг», ООО «Раймс Мьюзик» и ООО «Раймс Комьюнити». Учредителем всех компаний является Михаил Паньшин, соучредителем первых двух организаций также является Рим Ясавиев. Рэпер Ганвест, в свою очередь, имеет действующее ИП в области исполнительских искусств.

Ранее лейбл запатентовал имя рэпера Macan, пока он служит в армии.