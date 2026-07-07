Лейбл запатентовал имя рэпера Macan, пока он служит в армии

Лейбл Golden Sound запатентовал имя рэпера Macan во время его срочной службы

Музыкальный лейбл Golden Sound зарегистрировал в Роспатенте имя рэпера Macan, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Ruspofile.

«ООО «Золотой звук», которое представляет интересы российского музыкального лейбла Golden Sound, 5 июля зарегистрировало в Роспатенте товарный знак MACAN. Исключительное право на товарный знак продлится до октября 2034 года. Бренд позволит заниматься музыкальной деятельностью и выпускать мерч», — говорится в сообщении.

В настоящее время рэпер Андрей Косолапов (Macan) проходит срочную службу в войсках Росгвардии. В ноябре 2025 года он приостановил концертную деятельность в связи со службой. Убытки рэпера и лейбла от его ухода в армию оценивались минимум в полмиллиарда рублей в 2026 году, сообщили в Rusprofile.

ООО «Золотой звук» было основано в феврале 2018 года. Единственным учредителем компании является крестный отец Macan Давид Аствацатрян. Выручка компании составила 510 млн рублей в 2025 году (350,6 млн в 2024 году), а прибыль упала с 47 до 36,3 млн рублей, рассказали в Ruspofile.

Ранее ушедший в армию рэпер Macan выступил в Кремле.