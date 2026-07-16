Стендап-комик Гурам Амарян рассказал в шоу Иды Галич «Есть вопросики», что установил для супруги определенные правила при общении с мужчинами.

Амарян признался, что лояльно относится к общей компании, в которой есть представители противоположного пола.

«Она с братом училась, и у них общая компания с детства есть. В этой компании, может, три пацана есть. Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, я с ними посидел, побухал, понял, кто что. Понял, что это нормальные ребята», — заявил юморист.

При этом он отметил, что не готов мириться с ситуацией, когда жена идет в ресторан наедине с мужчиной-другом.

«Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу», — уточнил комик.

В августе 2025 года Гурам Амарян женился на 22-летней Эке Мстоян, которая младше него на 11 лет. Среди гостей свадьбы были Баста, Сосо Павлиашвили, Зара, Наваи, а также коллеги Гурама по стендапу — Алексей Щербаков, Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов. По оценкам СМИ, свадьба обошлась примерно в 20 миллионов рублей.

Амарян стал известен после победы в шоу «Рассмеши комика». Он также выступал в таких проектах ТНТ, как «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон».

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