Любовь Успенская восхитилась игрой Михаила Ефремова в театре: «Я плакала, Танечка плакала»

Певица Любовь Успенская в разговоре с «Газетой.Ru» призналась, что Михаил Ефремов довел ее до слез своей игрой в спектакле «Без свидетелей». По словам артистки, талант актера даже помог ее дочери Татьяне Плаксиной полюбить театр.

Успенская пришла на июньские показы постановки с Ефремовым в главной роли. Уже после спектакля она поделилась, что мечтала о возвращении звезды «Таежного романа» на сцену.

«Я получила огромное удовольствие от спектакля «Без свидетелей». Я когда-то разговаривала с Мишей Ефремовым по поводу того, что произошло в его жизни, не хочу просто вспоминать прошлое, и говорила ему только одно: «Миша, ты должен выйти на сцену и сыграть так, чтобы люди в один момент забыли все, что было в прошлом, чтобы даже заплакали». Я верила в это, так и получилось. Я плакала, Танечка плакала. Зал стоял, был супераншлаг», — рассказала Успенская.

После спектакля, по словам певицы, ей удалось увидеться с Ефремовым, чтобы лично поблагодарить его за игру и поздравить с успешным возвращением.

«Конечно, Миша этот спектакль сделал. Я с ним говорила после спектакля, поздравила его и сказала: «То, о чем я мечтала, говорила тебе, свершилось. И теперь у тебя все впереди. Думаю, что сейчас ты наоборот, как великий актер, поднимешься еще выше». Единственное, Таня моя сказала, что не очень любит театр, ей больше нравится балет, опера, но после этого спектакля Миша открыл ей дорогу в театр. Теперь она хочет чаще туда ходить, но только на хорошие и интересные спектакли», — призналась артистка.

Премьера спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли состоялась 25 марта 2026 года. Эта постановка стала для актера первой после освобождения из колонии по УДО.

Ранее Михаил Ефремов расцеловал Любовь Успенскую на спектакле.