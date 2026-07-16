«Железная леди»: Катя IOWA упала и повредила руку на сцене, но допела концерт

Певица Катя IOWA доработала концерт в Москве с поврежденной рукой после падения

Певица Катя IOWA получила травму во время выступления в Москве. Об этом стало известно из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) исполнительницы.

IOWA опубликовала ролик, где запечатлен момент падения, а в Stories артистка показала фото с перебинтованной рукой уже после концерта.

В комментариях поклонники восхитились стойкостью певицы и выразили свою поддержку.

«Железная леди. Катя, береги себя. Надеюсь, ничего серьезного», «Профи даже в такой ситуации», «Катя сработала очень профессионально — как настоящий артист продолжила петь, хотя ей было, судя по всему, больно»; «Лучшая! Береги себя, Катя», — написали под постом.

Недавно лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказывал, как в позапрошлом году в Красноярске он сломал мизинец прямо во время выступления. Музыкант отработал весь концерт, несмотря на травму.

По словам артиста, подобные примеры можно найти в мировой рок-истории. Он рассказал про барабанщика Van Halen Алекса Ван Халена: тот сломал руку прямо перед выходом на сцену перед огромной аудиторией в 150 тыс. человек, но не отменил выступление. Музыкант привязал барабанную палочку к руке шнурками от кедов и отыграл весь сет.

Ранее сообщалось, что солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте с заявлением о предстоящих последствиях.