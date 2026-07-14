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Культура

Горбашов — о том, как отыграл концерт со сломанной ногой: «Это не героизм, а норма»

Лидер «Миража» Алексей Горбашов вспомнил, что отыграл концерт со сломанной ногой
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов убежден, что настоящий исполнитель обязан выйти к зрителям вне зависимости от самочувствия. Об этом музыкант заявил «Газете.Ru».

Горбашов рассказал, как в позапрошлом году в Красноярске он сломал мизинец прямо во время выступления.

«Я неудачно подкинул гитару, и гриф отрикошетил мне в руку с такой силой, что сломал мне мизинец. Мы все отработали, я даже виду не подал, хотя понимал, что с пальцем что‑то не так», — вспомнил артист.

Еще один случай произошел в Москве, когда музыкант сломал ногу на саундчеке перед концертом.

«Мне сделали рентген, надели сапожок, ортез, и на барном стуле я отработал концерт… Но я не вижу в этом никакого героизма, это норма», — отметил он.

Горбачев раскрыл, что подобные примеры можно найти в мировой рок-истории. Он рассказал про барабанщика Van Halen Алекса Ван Халена: тот сломал руку прямо перед выходом на сцену перед огромной аудиторией в 150 тыс. человек, но не отменил выступление. Музыкант привязал барабанную палочку к руке шнурками от кедов и отыграл весь сет.

«Екатерина (солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева. — «Газета.Ru») как-то потеряла голос перед концертом. И мы все равно дали концерт, выступали вживую, а зрители нас поддерживали и пели вместе с нами. Это все норма для любого артиста», — добавил Горбашев.

Ранее лидер «Миража» объяснил, в чем феномен группы.

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