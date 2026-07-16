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Культура

Группа «Ундервуд» о Гагарине: «Символ национальной гордости»

Певец Владимир Ткаченко заявил, что Гагарин вошел в культурный код россиян
Клуб «Космонавт»

Участники группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, известные по хиту «Гагарин, я вас любила», в беседе с «Газетой.Ru» порассуждали об образе известного космонавта в современности.

Владимир Ткаченко уверен, что Гагарин вошел в культурный код России. Он назвал летчика-космонавта символом национальной гордости и человеком с самой милой улыбкой.

«Западные пиарщики всегда старались представить себе жителей нашей страны как угрюмых и неулыбчивых охотников на медведей. Водка, топор, балалайка, кровь на снегу и Толстой с Достоевским едят пельмени и рубятся в шашки. Вот Гагарин и его улыбка как раз все это опровергают», — заявил артист.

Максим Кучеренко считает, что в фигуре Гагарина есть особая фатальная предназначенность. По его мнению, космонавт расплатился своей жизнью за «высокий триумф человека».

«Максим Горький еще в начале XX века написал: «Человек — это звучит гордо!», предвосхищая линию судьбы поколения 60-х. В итоге они оказались в одном ряду друг с другом. Когда Гагарин вернулся из космоса, в Кремле был прием. И вот он сидит с женой, уже изрядно выпив, и говорит ей: «Слушай, ну я думал, я слетаю, меня там наградят, дадут повышение… Но чтоб такое!» — отметил музыкант.

Группа «Ундервуд» выступит 5 августа на площадке Roof Place в Санкт-Петербурге.

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