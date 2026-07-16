В Москве простились с актером из «Бумбараша» Юрием Смирновым

В Театре на Таганке в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Об этом пишет РИА Новости.

Гражданская панихида началась в 11:00 по московскому времени. Проводить артиста в последний путь пришли друзья, коллеги и поклонники. В центре сцены был установлен гроб, рядом с ним разместили портрет Смирнова и венки от семьи с надписью «Помним и любим». Слева от гроба стоял венок от Союза театральных деятелей России.

Прощание с актером сопровождалось музыкой из телефильма «Бумбараш», в котором он сыграл одну из главных ролей. На экране демонстрировались фрагменты из наиболее известных работ Смирнова. После гроб с телом Смирнова вынесли из театра под продолжительные аплодисменты. Его повезли на Троекуровское кладбище.

Юрий Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. В Театре на Таганке, где служил актер, сообщили, что его смерть стала неожиданностью. Он до последних дней выходил на сцену и играл. Последним спектаклем стала «Земляничная поляна», в которой артист исполнил роль профессора Исака Борга.

В фильмографии Смирнова более 50 ролей. Среди наиболее популярных: «Белые одежды», «Черный треугольник», «Вечный зов», «Старики-разбойники», «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

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