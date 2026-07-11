Внезапно умер актер, стоявший с Любимовым у истоков Театра на Таганке

Актер Театра на Таганке Юрий Смирнов неожиданно скончался в 87 лет

В возрасте 87 лет умер народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов. Об этом учреждение сообщило в Telegram-канале.

В театре отметили игру Смирнова в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир».

«С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка», — говорится в посте.

В театре отметили, что Смирнов до сих пор выходил на сцену и играл. Его последним спектаклем стала «Земляничная поляна», в которой он исполнил роль профессора Исака Борга.

В учреждении выразили соболезнования близким Смирнова и назвали его уход «невосполнимой утратой».

Источник ТАСС в театре рассказал, что смерть актера никто не ожидал.

«Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома. В августе должен был быть показан спектакль, в котором он задействован», — сообщил он.

Директор учреждения Ирина Апексимова заявила, что прощание со Смирновым состоится в театре, но дату и время определят позже.

Ранее в Петербурге умерла искусствовед, возрождавшая Янтарную комнату.