В Петербурге умерла искусствовед, возрождавшая Янтарную комнату

В Петербурге в 53 года умерла искусствовед и писательница Ирада Берг

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни скончалась искусствовед и писательница Ирада Берг (Вовненко). Об этом сообщает в Telegram-канале комитет по культуре города.

В ведомстве выразили соболезнования близким женщины.

«Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с ее творчеством и добротой», — отметили в комитете.

С 2003 года Берг работала в музее-заповеднике «Царское Село», поучаствовала в проекте восстановления Янтарной комнаты.

Что такое Янтарная комната? Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и впоследствии подарена Петру I. В ее отделке преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из панелей, украшений и панно. Янтарная комната считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны. Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату. Позднее в Екатерининском дворце в Царском Селе создали ее полную копия из натурального янтаря. Воссозданную Янтарную комнату торжественно открыли 31 мая 2003 года к 300-летию Петербурга.

Тогда же искусствовед начала проводить благотворительные детские балы в Екатерининском дворце, а в 2006-м выпустила первую детскую книгу «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». С 2009 года Берг участвовала в деятельности Исаакиевского собора, а через четыре года возглавила его отдел внешних связей и культурных проектов. В 2015-м она стала также руководить выставочным отделом собора и отделом международного сотрудничества, потом взяла на себя обязанности директора. С этого же года Берг входила в Союз писателей города.

Ранее скончалась искусствовед, завещавшая Путину коллекцию картин.