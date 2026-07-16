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Культура

Бледанс пожаловалась, что ей мешают «слиться в творческом экстазе» с Учителем

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что хочет поработать с Алексеем Учителем
ТНТ

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с News.ru призналась, что очень хочет поработать с режиссером Алексеем Учителем.

Бледанс пожаловалась, что из-за различных обстоятельств не может посотрудничать с Учителем. Она выразила уверенность, что снимется в проекте режиссера в будущем.

«Каждый раз что-то мешает мне слиться в творческом экстазе. Мы опять виделись с ним в Сочи на «Евразии». Опять обнялись, и опять я вспомнила свою любимую работу. Фильм, который вдохновляет меня каждый раз», — поделилась артистка.

В июне Бледанс призналась, что в ближайшее время не планирует путешествовать в другие страны. По словам артистки, друзья зовут ее в Турцию, но она отказывается.

В мае Бледанс рассказала, что купила 10 гектаров земли в Крыму. Артистка призналась, что планирует большую часть лета провести на своей новой земле. Знаменитость собирается засадить новые саженцы на участке. Она уточнила, что пока не построила там дом. Телеведущая также до сих пор выплачивает долги за землю.

Ранее Эвелина Бледанс захотела жить в чане в Крыму.

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