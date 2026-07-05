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Культура

Певец Шура о спорте: «Кому он нужен?»

Певец Шура признался, что не любит заниматься спортом
Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

Певец Шура признался в беседе с «Пятым каналом», что не занимается спортом.

Шура объяснил, что не любит этот вид активности. Артист рассказал, что в последний раз часто занимался спортом только в школьные годы, когда сдавал нормативы ГТО.

«Я — мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТО. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не мое», — поделился исполнитель.

Шура отшутился после вопросов о питании. Он в шутку заявил, что закрыл на замок холодильник, в котором лежат исключительно уколы для похудения.

В мае Шура рассказал, что избавился от холки на шее с помощью специального укола. Процедура ему обошлась в 35 тысяч рублей.

Шура добавил, что не выглядит на свой возраст, но ментально ощущает его. 20 мая певцу исполнился 51 год. В этот день он пожелал себе и другим людям здоровья.

В июне Шура провел презентацию своей книги в финальный день XII книжного фестиваля «Красная площадь». Он представил свою работу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».

Ранее сообщалось, что Шура едва не потерял фанатку у себя в номере.

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