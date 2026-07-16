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Культура

Айза стала амбассадором одиноких матерей

Блогерша Айза вызывалась помочь одинокой матери, которая борется за своих детей
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что стала амбассадором одиноких матерей от партии «Новые люди».

Айза рассказала, что на первом собрании узнала множество историй, связанных с судьбами одиноких матерей, которые шокировали ее. Одна из них потрясла бизнесвумен больше всего. Блогерша приняла решение предложить свою помощь матери троих детей Анне Смирновой.

По словам Айзы, бывший муж Смирновой выкрал ее двоих сыновей. Около года мужчина скрывался. Девушка обращалась в суд. Судья постановил оставить детей с экс-супругом. Это объяснялось тем, что мальчики якобы уже «привыкли» к отцу.

«Еще их шестилетняя дочь рассказала, что отец ее домогался. И даже экспертиза это подтвердила. Возбудили дело, но следователь все еще считает его свидетелем. А не педофилом. Дети до сих пор с этим человеком. Она борется, стучится во все двери, а перед ней просто разводят руками», — подчеркнула блогерша.

Айза пообещала семье Смирновой сделать все возможное, чтобы вернуть мальчиков.

Ранее Айза получила перелом.

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