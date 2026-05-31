Айза получила перелом

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что получила перелом.

Айза сломала палец. Она поделилась кадром с травмированной ногой.

«Забыла рассказать. Вышла, блин, погулять», — поделилась блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза поддерживает родственные отношения с Гуфом, несмотря на конфликты, которые периодически случаются в их семье. Они вместе воспитывают Сэма. Блогерша не разговаривает с отцом своего младшего сына.

В апреле 2026-го Айза анонсировала свою книгу «Человек второго пола». Она призналась, что написала роман несколько лет назад, но не выпускала ее из-за боязни осуждения. Сейчас она хочет доказать, что владеет фантазией, слогом и может хорошо писать на русском языке. Картина представляет собой антиутопию.

Ранее Айза показала результаты подтяжки лица почти за миллион рублей.