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Культура

Названа причина кончины звезды «Парка Юрского периода»

Актер Сэм Нилл болел пневмонией
Mario Anzuoni/Reuters

Причиной кончины британского актера Сэма Нилла стала пневмония. Об этом сообщил его агент Филип Гренц в беседе с радиостанцией Radio New Zealand (RNZ).

«Перед тем, как заболеть, он мужественно боролся с лимфомой и одолел ее благодаря новому методу лечения с использованием клеточной терапии CAR-T», — отметил агент.

По словам Гренца, церемония прощания пройдет в закрытом формате. Он объяснил, что актер «презирал шумиху» и был непубличным человеком. Поминальная служба пройдет на ферме артиста в Новой Зеландии.

За свою актерскую карьеру Нилл снялся в более чем 150 проектах, включая такие, как «Парк Юрского периода», «Моя блестящая карьера», «Омен III», «Одержимость», «Зло ангелов», «Охота за «Красным Октябрем», «Пианино», «Острые козырьки» и т.д. Кроме того, он рассматривался как кандидат на роль Джеймса Бонда.

В 2022-м у актера обнаружили редкую форму рака крови — ангиоиммунобластическую Т-клеточную лимфому. Благодаря альтернативной терапии ему удалось побороть заболевание.

Ранее сын Децла Антоний раскритиковал публичные шаги Тимати после кончины отца.

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