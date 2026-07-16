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Культура

Названа многомиллионная сумма квартиры Решетовой в Дубае

Super: модель Анастасия Решетова приобрела квартиру в Дубае за 55 млн рублей
пресс-служба KION

Модель и блогерша Анастасия Решетова приобрела недвижимость в Дубае. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Решетова однокомнатные апартаменты в премиальном комплексе The St. Regis Residences в центре Дубая. Отмечается, что квартиру приобрели в 2023 году за 55 миллионов рублей.

Super добавил, что Решетова еще не заселилась в жилье из-за стройки. Комплекс обещают завершить в конце 2026 года.

Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына. Мальчика назвали Ратмиром. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год.

В июле 2026-го Решетова рассказала, что хочет стать матерью во второй раз в 2027 году. Модель объяснила, что на данный момент осваивается в своем новом периоде жизни. Она переехала за город, где строит семейную жизнь. Блогерша уточнила, что сейчас находится в статусе невесты, а не жены.

Решетова заявила, что жених поддерживает ее выбор. По словам знаменитости, они вместе договорились о совместных планах на будущее.

Ранее экс-возлюбленная Тимати заявила о сложностях воспитания сына без отца.

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