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Культура

Раскрыт звездный состав третьего сезона шоу «Звезды»

Продюсер Пригожин и Митя Фомин поведут команду к победе в новом сезоне «Звезд»
пресс-служба VK Видео

Певец Митя Фомин и продюсер Иосиф Пригожин присоединились к звездным наставникам в третьем сезоне юмористического шоу «Звезды». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Видео.

Фомин и Пригожин стали капитанами команды «Наполеоны». Помимо них, новыми звездными наставниками также стали Тимати и Дмитрий Журавлев («Переехавшие») и Наташа Королёва и Тарзан («Борцы»). Они разбавили список имен уже известных лидеров проекта Ивана Абрамова, Анатолия Цоя, Natan и Дениса Дорохова.

Также обновились составы команд: к «Парням» присоединился Илья Соболев, к «Актерам» — Вячеслав Чепурченко, к «Красно-белым» — Ольга Картункова, к «Друзьям» — Гурам Амарян, а к «Паукам Пустыни» — Тимур Родригез.

Кроме того, в новом сезоне этап «Фестиваль» будет разделен на три части. После каждой из них жюри решит, какая команда покинет проект. Оставшиеся коллективы сразятся в дуэлях, а победители этих поединков встретятся в финале. Призовой фонд составит 20 млн рублей, большая часть которых будет направлена на благотворительность.

Судейскую коллегию в этом сезоне составят Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Артемий Лебедев и Олеся Иванченко. Новым членом жюри станет народный артист России Юрий Стоянов. Вести шоу вновь будет Азамат Мусагалиев.

Ранее Юрий Стоянов принял участие в шоу «Звезды».

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