«Мельница» отметит юбилей легендарного альбома концертом на крыше

Фолк-группа «Мельница» отметит юбилей альбома «Зов Крови» концертом (12+) на крыше. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба клуба «Космонавт».

Концерт пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place в Брусницын-квартале с видом на Финский залив.

«Итак, мы продолжаем традицию локальных юбилеев. На этот раз в Roof Place будем вместе с вами вспоминать легендарный альбом «Зов Крови», который вышел — страшно подумать! — в 2006 году, двадцать лет назад, и именно на этой пластинке вышла ставшая культовой «Невеста Полоза», — рассказывает лидер группы Хелависа.

Специальная программа под открытым небом погрузит зрителей в знакомую атмосферу фолка и мельничных сказок, обещают организаторы. Во время концерта прозвучат песни и с других альбомов коллектива.

Концерт начнется в 20:00.

