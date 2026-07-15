Яна Чурикова вернется в «Фабрику звезд»

Телеведущая Яна Чурикова проведет перезапуск шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщает «СтарХит».

Продюсерами проекта станут рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и композитор Игорь Матвиенко. Первый канал объявил кастинг участников.

Впервые информация о возвращении «Фабрики звезд» появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг» 2 июня. Как утверждает СМИ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. На тот момент официального анонса от Первого канала не поступало.

4 июня генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

В июле продюсер Виктор Дробыш усомнился, что перезапуск «Фабрики звезд» ждет такой же успех, как и у оригинального шоу.

Дробыш отметил, что времена изменились, и вместе с ними поменялись способы доставки информации. По словам продюсера, в начале нулевых, когда запускалось шоу, большинство людей смотрели телевизор, поэтому молодым артистам было проще стать популярными через передачи.

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