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Юлия Паршута переехала из ограбленной квартиры

Актриса Паршута пошутила, что после ограбления у нее нет сейфа в новой квартире
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Из личного архива

Актриса и певица Юлия Паршута переехала из ограбленной квартиры после завершения ремонта в новой. Ее цитирует издание Super.

«Под подозрением могут быть все, кто в принципе подходил к квартире. Ничего не могу рассказывать и никакой информацией не владею», — уточнила она.

Также Паршуту спросили, есть ли в новой квартире сейф.

«Хранить нечего, все украли», — пошутила она.

7 января стало известно, что из жилья Паршуты в Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности. Известно, что из квартиры вынесли больше 3 млн рублей наличными.

После ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По данным издания, неизвестные вскрыли сейф отверткой и забрали из него $10 тысяч и около 2 млн рублей, трое дорогих часов и ювелирные изделия.

Знаменитость признавалась, что старается относиться к ограблению философски.

Ранее вместе с другими звездами Юлия Паршута посетила закрытие ММКФ.

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