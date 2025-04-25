Актриса и певица Юлия Паршута переехала из ограбленной квартиры после завершения ремонта в новой. Ее цитирует издание Super.
«Под подозрением могут быть все, кто в принципе подходил к квартире. Ничего не могу рассказывать и никакой информацией не владею», — уточнила она.
Также Паршуту спросили, есть ли в новой квартире сейф.
«Хранить нечего, все украли», — пошутила она.
7 января стало известно, что из жилья Паршуты в Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности. Известно, что из квартиры вынесли больше 3 млн рублей наличными.
После ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По данным издания, неизвестные вскрыли сейф отверткой и забрали из него $10 тысяч и около 2 млн рублей, трое дорогих часов и ювелирные изделия.
Знаменитость признавалась, что старается относиться к ограблению философски.
Ранее вместе с другими звездами Юлия Паршута посетила закрытие ММКФ.