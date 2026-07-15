Павел Глоба раскрыл правду о встречах с Сябитовой

Астролог Павел Глоба подтвердил «Абзацу», что телеведущая Роза Сябитова не обращалась к нему за консультацией.

Глоба отметил, что виделся с Сябитовой пару раз в жизни. Он уточнил, что встречи были короткими и не имели отношения к его роду деятельности.

«Пускай эти заявления остаются на ее совести», — отметил астролог.

13 июля Сябитова обратила внимание на публикации в нескольких российских СМИ, в которых утверждается, что она верит в астрологию и не раз ходила на консультации к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. Сваха опровергла эту информацию, подчеркнув, что никогда к ним не обращалась.

Сябитова обвинила астрологов в том, что они зарабатывают немалые деньги на «обмане» людей. Телеведущая выразила уверенность, что астрология, нумерология и гадания вредят людям. По ее словам, особенно опасны консультации, касающиеся здоровья.

В июне Сябитова призналась, что не переживает из-за хейта и негативных комментариев о себе. Она отметила, что не удаляет негативные высказывания комментаторов в свой адрес и даже не замечает их. Знаменитость выкладывает публикации и не следит за тем, кто и что под ними пишет.

Ранее Роза Сябитова высмеяла слух о рождении третьего внука.