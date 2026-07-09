Роза Сябитова высмеяла слух о рождении третьего внука

Сваха Роза Сябитова опровергла слух, что у нее родился третий внук

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org опровергла слух, что у нее родился третий внук.

Сябитова назвала информацию смешной. Она предположила, что желтым СМИ не о чем писать.

«Хотя бы потрудились подсчитать, сравнили информацию. И сами же пишут: Миша, один Миша и второй Миша?» — отметила сваха.

У Сябитовой двое внуков. Ее дочь Ксения Шевченко родила дочь Мирославу в июне 2022-го и сына Михаила в ноябре 2025-го.

В июле 2026-го Сябитова вместе с семьей провела обряд имянаречения для внука.

Имянаречение — это татарский обряд, который представляет общность исламских традиций и включает в себя локальные культурные особенности. В ходе него ребенку дают благозвучное и осмысленное имя, которое, по поверьям, должно обусловить и предопределить судьбу и характер человека. Как правило, обряд заканчивается праздничным застольем всей семьи.

В июне Сябитова сообщила, что не хочет заводить новые романы. Она объяснила, что не хочет тратить энергию на мужчин. Знаменитость уделяет много времени детям и внукам, а также занимается семейным бизнесом.

Ранее Сябитова рассказала о состоянии своей руки после травмы.