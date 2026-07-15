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Культура

Рыжий из «Иванушек» вспомнил, как выступал с тяжелыми переломами

Певец Григорьев-Апполонов признался, что скрывал тяжелые переломы на концертах
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», рассказал «Пятому каналу», что скрывал тяжелые переломы.

По словам Григорьева-Аполлонова, он упал и получил травму два года назад. Ему диагностировали тройной перелом ребра и ключицы.

«Мне должны были ключицу резать, вставлять туда штифты, болты. Я сказал, что не хочу, потому что пришлось бы пропускать концерты. Через два дня я уже в бандаже выступал», — поделился артист.

Григорьев-Аполлонов признался, что не стал пиарить свою травму. Артист признался, что в период реабилитации не мог чихать и кашлять около трех месяцев. Несмотря на переломы, певец гастролировал с группой.

«У нас уже было определенное количество концертов, поэтому Андрея просто на руках держали и пели с ним. Плакать нельзя мальчикам. А мы не плачем вообще. Во-первых, мы уже не мальчики», — отметил Кирилл Туриченко.

В сентябре 2024 года Андрей Григорьев-Аполлонов посоветовал начинающим артистам не идти в шоу-бизнес. По его мнению, вместо этого лучше идти в институт лесной промышленности. Он уверил, что в его сфере «не так все сладко». Он рассказал, что его профессия может привести к проблемам с психикой.

Ранее Крид рухнул на сцене во время концерта в «Лужниках».

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