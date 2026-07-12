Крид рухнул на сцене во время концерта в «Лужниках»

Певец Егор Крид упал на сцене во время концерта в «Лужниках»

Певец Егор Крид упал на сцене во время своего сольного концерта в «Лужниках». Об этом рассказала журналистка и блогерша Алена Жигалова в Telegram-канале.

Крид поскользнулся и упал на спину во время концерта. Вскоре он встал и продолжил выступление. Жигалова высмеяла то, что артист пел под фонограмму.

«И ведь даже голос не дрогнул», — заявила журналистка.

Выступление прошло 10 июля. МУЗ-ТВ сообщало, что Крид расплакался на своем концерте. Одним из душевных моментов вечера стало появление на сцене отца Егора. Обняв родителя, музыкант произнес речь в честь своей недавно родившейся племянницы Оливии‑Александры.

Вместе с Кридом на сцену также вышел Филипп Киркоров, они исполнили песню «Цвет настроения черный». Шоу проходило в рыцарской тематике, и образ Киркорова идеально вписался в атмосферу: артист был в кольчужном капюшоне, черной мантии и с массивными аксессуарами.

В июне Егор Крид объявил о начале съемок документального фильма про свою жизнь. В картине он представит новые архивные снимки, а также поделится воспоминаниями, историями из жизни и рассуждениями.

Ранее Егор Крид ответил хейтерам.