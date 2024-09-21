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Рыжий из «Иванушек» призвал начинающих певцов идти в институт лесной промышленности

Певец Григорьев-Апполонов заявил, что шоу-бизнес приводит к проблемам с психикой

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Роман Владимиров/РИА Новости

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», посоветовал начинающим артистам не идти в шоу-бизнес.

Григорьев-Аполлонов призвал идти в институт лесной промышленности вместо шоу-бизнеса. Он уверил, что в его сфере «не так все сладко». Он рассказал, что его профессия может привести к проблемам с психикой.

«Это такая самоотверженность, самоотдача… Самопожертвование такое надо иметь, чтобы идти. Понимаешь, учишься, учишься, стараешься, поешь, поешь, а ты никому не нужен. И ты поешь, а тебя слушают десять человек, и ты не реализуешься. Прикинь, какой облом!» — поделился артист.

Григорьев-Аполлонов назвал карьеру артиста сложной. По его словам, если человек выбрал для себя сферу искусства, то стоит быть готовым ко всему. В частности к бедности, ненужности и невостребованности.

«Это все настолько сложно и опасно, опасно для психики человека. Так что я ничего не могу пожелать, я говорю — бегите из шоу-бизнеса, бегите. Не надо сюда», — отметил певец.

В сентябре Григорьев-Аполлонов рассказал, что первые полтора года существования «Иванушкам International» не на что было жить и они хотели закончить карьеру из-за неудач.

Ранее звезда «Иванушек International» рассказал о похудении.

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