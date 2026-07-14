Даня Милохин раскрыл правду о работе курьера

Блогер Даня Милохин признался, что не работал курьером в ОАЭ

Блогер Даня Милохин во время стрима на платформе Twitch опроверг свои слова о том, что работал курьером в Дубае.

Милохин признался, что сам захотел распространять о себе ложную информацию ради пиара.

«Так работает информационное поле. Я управляю тем, что про меня говорят. Паблики мне этим помогают, и, конечно же, телевидение. Ни фига себе! Это слишком хорошо», — отметил инфлюенсер.

В 2025 году Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае.

Милохин уехал из России в сентябре 2022 года, когда в стране еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

В июле Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Дани Милохина в России. Причиной приостановки операций по банковским счетам Милохина стало «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока».

Ранее Роза Сябитова высмеяла слух о рождении третьего внука.