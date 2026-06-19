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Популярную российскую блогершу экстренно госпитализировали в Японии

Shot: блогерше Диане Астер стало плохо в гостинице в Японии
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярную российскую блогершу Диану Астер экстренно госпитализировали из гостиницы в Японии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, 26-летняя экс-избранница Глеба Викторова из группы «Три дня дождя» приехала в Токио 17 июня. После этого она почувствовала себя плохо в отеле, для девушки вызвали скорую. Сейчас она на капельницах.

У Дианы Астер 3 млн подписчиков в Insatgram. В 2024 году она подписала контракт с музыкальным лейблом Black Star, сотрудничество завершилось в 2025-м. В феврале 2026 года Диана стала участницей экстремального шоу «Выживалити».

19 июня стало известно о госпитализации певца Мурата Тхалалегова в Новосибирске из-за кровотечения пищевода.

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