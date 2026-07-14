В Госдуме поддержали идею отложить релиз Человека-паука ради успеха Колобка

Дистрибьютор «Атмосфера кино» попросил своих партнеров перенести премьеру блокбастера «Человек-паук: Новый день», чтобы поддержать отечественную картину «Последний богатырь. Колобок». Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что кинематограф — это идеологическое оружие Запада, поэтому в подобном продвижении российского кино нет ничего плохого.

«Кино, как известно, не только развлечение, но и серьезное идеологическое оружие, способ продвижения заданных нарративов, инструмент психологического воздействия и воспитания. Именно поэтому в большинстве стран со своей киноиндустрией и школой, как у России, тем или иным способом отечественный кинематограф поддерживается. Поэтому не вижу никакого повода под видом честной конкуренции продвигать чужую продукцию. Мы это, кстати, уже проходили и лишились многого — от промышленности до сельского хозяйства. Теперь вот с большими трудами восстанавливаем», — сказал он.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что дистрибьютор «Атмосфера кино» разослал своим партнерам письмо, в котором просит кинотеатры отложить релиз фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа. Таким образом компания пытается добиться «максимального успеха летнего релиза» отечественной картины «Последний богатырь. Колобок», которая выходит в прокат 6 августа. В случае, если кинотеатры не поддержат предложение дистрибьютора, компания пригрозила им «пересмотром дальнейших условий сотрудничества».

Ранее российские кинотеатры выступили с обращением по поводу зарубежных фильмов.