Лидер «Миража» объяснил, в чем феномен группы

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов объяснил, в чем феномен группы. Воспоминаниями артист поделился с «Газетой.Ru».

По словам Горбашова, «Мираж» был в числе первых изменения, которые начали происходить в СССР.

«Это был первый глоток воздуха. И это счастье, что нам дали занять свое место. Вы же знаете, как было в советское время, все было распределено. И особо высунуться было невозможно», — делится он.

Горбашов отметил, что в советские годы работал в нескольких филармонических коллективах, что считалось филармонической работой, все остальное было только художественной самодеятельностью.

«Вот «Мираж» — художественная самодеятельность по меркам Советского Союза. То есть люди без музыкального образования, без трудоустроенности в государственных структурах, вдруг вышли на большую сцену… Это было невозможно. И только в последние годы советской власти это стало реальным», — рассказал о первых коммерческих концертах артист.

Первые серьезные деньги удивили музыканта.

«В филармонии у меня была высшая категория, и я получал 9 рублей, ставка удваивалась со стадионов, что-то около 16 рублей. И тут, вдруг, «Мираж». Я когда впервые получил свою зарплату за концерт, это были деньги, как примерно за месяц работы в филармонии!» — смеется Горбашов.

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