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Культура

Бэк-вокалист «Любэ» стал новым крашем соцсетей

Бэк-вокалист Кантур покорил публику группы «Любэ» танцами
Александр Вильф/РИА Новости

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Кантур (на фото слева) стал новым крашем соцсетей после подтанцовки Татьяны Булановой. На любовь поклонников коллектива к Кантуру обратило внимание издание kp.ru.

В социальных сетях завирусились ролики с концертов, где музыкант эмоционально исполняет песни, активно жестикулирует и улыбается зрителям.

«Пришла на «Любэ», а запомнила бэк-вокалиста Леху», — пишет у себя на странице одна из фанаток группы.

42-летний Кантур выступает с группой с 2012 года. Он учился в музыкально-театральной школе имени Галины Вишневской, а затем окончил Институт современного искусства по специальности «артист театра и кино». В интервью он рассказывал, что воспринимает выход на сцену как любимую работу, а самое первое детское выступление вспоминал с улыбкой — из-за волнения юный артист растерялся и расплакался прямо на сцене.

В 2025 году в соцсетях завирусилась «энергосберегающая» подтанцовка Булановой. Позже танцевавшие в команде певицы супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть артистку — между ними и новым директором звезды якобы произошел серьезный конфликт. Позже Буланова показала новых танцоров — на этот раз активных и с беременными животами.

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