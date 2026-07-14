Украденную соратниками Гитлера ценную картину нашли в куче мусора

В Амстердаме обнаружили еще одну картину, похищенную нацистами из коллекции еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера. Об этом сообщает NLTimes.

Как рассказал житель Амстердама Роберт ван дер Хук, он случайно заметил картину, когда однажды утром ехал по городу.

«Она лежала в куче мусора — было ясно, что ее должна была забрать городская служба уборки. Я забрал ее, потому что мне показалось неправильным просто выбрасывать, и убрал в подвал. Она простояла там много лет», — поделился мужчина.

Ван дер Хук вспомнил о находке после того, как в СМИ появилась новость, что арт-детектив Артур Бранд нашел «Портрет юной девушки» Туна Келдера. Картина десятилетиями висела в доме потомков голландского командира СС Хендрика Сейффардта.

Узнав об этом, мужчина связался с Брандом. Эксперт подтвердил: полотно из подвала — действительно часть украденной коллекции.

Это уже третья картина из собрания Гудстиккера. Полотно представляет собой диптих с изображением интерьера церкви Ньиве-Керк (Новая церковь в Амстердаме). Его автором, предположительно, является художник Хендрик ван дер Бург.

Ранее сообщалось, что «понравившаяся рама» привела мужчину к случайному приобретению шедевра Сорольи.