«Понравилась рама»: мужчина случайно подобрал на улице шедевр Сорольи

В Севилье мужчина спас картину испанского мастера Хоакина Сорольи стоимостью до €150 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Севильская семья, много лет владевшая картиной, собиралась поехать на пляж и планировала убрать полотно в багажник. Однако случайно владельцы оставили картину прислоненной к стене — и уехали. Позднее, спохватившись, они расклеили объявления о поиске полотна.

Тем временем картину подобрал Андрес Уртадо, который приехал в Севилью на выходные с семьей. Он решил, что кто‑то просто выбросил вещь, и забрал ее исключительно из-за рамы. Вернувшись домой, мужчина заинтересовался самим полотном: с помощью ИИ он попытался выяснить, что это за работа, и получил «сумасшедшие цены».

«Я позвонил в аукционный дом в Мадриде, отправил им фотографии, и они очень быстро ответили, что это подлинник Сорольи», — сказал он.

Когда до мужчины дошли новости о «похищенной» картине, он сразу связался с полицией. Он объяснил, что никого не обворовывал, а просто подобрал находку на улице. В благодарность семья пообещала Уртадо «небольшой подарок».

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