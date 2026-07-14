Стало известно, что больше всего бесит Киркорова в Америке

«Свита короля»: Киркоров недоволен, что ему приходится за все платить в США

Народный артист России Филипп Киркоров отметил контраст между сервисом в Америке и привычным ему отношением в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на близкого приятеля артиста.

«Америка всем хороша, но нет такого, как у нас, что ты пришел, тебе рады, все дарят, угодить стараются», — процитировал певца друг.

Источник добавил, что особенно артиста задевало, что за каждую мелочь за границей нужно расплачиваться.

«Его это расстраивало, что за все приходится платить», — отметил собеседник.

Недавно Киркоров ответил на вопрос о том, чьи песни он считает по-настоящему шикарными. Сначала поп-король скромно назвал Аллу Пугачеву, но затем не удержался и высказался о собственном творчестве.

В начале июня Киркоров заявлял, что народная артистка Алла Пугачева достойна иметь собственный байопик. По его словам, Примадонна достаточно масштабная личность, чтобы получился интересный фильм о ее жизни и творчестве. Артист отметил, что певица часто помогала людям и многое сделала для развития и продвижения молодых талантов.

Ранее Киркоров рассказал о своих ночных встречах с Пугачевой. Мне нравится, признался он.