Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Культура

Стало известно, что больше всего бесит Киркорова в Америке

«Свита короля»: Киркоров недоволен, что ему приходится за все платить в США
Popcake

Народный артист России Филипп Киркоров отметил контраст между сервисом в Америке и привычным ему отношением в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на близкого приятеля артиста.

«Америка всем хороша, но нет такого, как у нас, что ты пришел, тебе рады, все дарят, угодить стараются», — процитировал певца друг.

Источник добавил, что особенно артиста задевало, что за каждую мелочь за границей нужно расплачиваться.

«Его это расстраивало, что за все приходится платить», — отметил собеседник.

Недавно Киркоров ответил на вопрос о том, чьи песни он считает по-настоящему шикарными. Сначала поп-король скромно назвал Аллу Пугачеву, но затем не удержался и высказался о собственном творчестве.

В начале июня Киркоров заявлял, что народная артистка Алла Пугачева достойна иметь собственный байопик. По его словам, Примадонна достаточно масштабная личность, чтобы получился интересный фильм о ее жизни и творчестве. Артист отметил, что певица часто помогала людям и многое сделала для развития и продвижения молодых талантов.

Ранее Киркоров рассказал о своих ночных встречах с Пугачевой. Мне нравится, признался он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!