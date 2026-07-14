Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Культура

Рэпер Киевстонер отреагировал на обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Рэпер Киевстонер дал короткий комментарий на новости о причастности к теракту

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, отреагировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на сообщения о своей причастности к предотвращенному ФСБ теракту в Подмосковье.

Васильев опубликовал ролик, где показал скриншоты из новостей в российских СМИ, и дал краткий комментарий: «Шо, [блин]?!» Рэпер выглядел удивленным на записи.

Недавно в ФСБ рассказали, что Киевстонер координировал подготовку нападения на одно из стратегических предприятий военно-промышленного комплекса в Московской области. Для этого в Россию незаконно привезли 35 FPV-дронов, спрятанных в партии испанской керамической плитки.

В ангаре рядом с целью нашли беспилотники с канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства.

К атаке были причастны несколько человек: двое молдаван готовили помещение для запуска дронов, а исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым. Его задержали и он сотрудничает со следствием. Еще один участник, отвечавший за прием и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по силовикам. Его ликвидировали.

Позднее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышен разговор Васильева об эвакуации исполнителя теракта.

Ранее ФСБ опубликовала видео склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!