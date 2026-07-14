Рэпер Киевстонер отреагировал на обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Рэпер Киевстонер дал короткий комментарий на новости о причастности к теракту

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, отреагировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на сообщения о своей причастности к предотвращенному ФСБ теракту в Подмосковье.

Васильев опубликовал ролик, где показал скриншоты из новостей в российских СМИ, и дал краткий комментарий: «Шо, [блин]?!» Рэпер выглядел удивленным на записи.

Недавно в ФСБ рассказали, что Киевстонер координировал подготовку нападения на одно из стратегических предприятий военно-промышленного комплекса в Московской области. Для этого в Россию незаконно привезли 35 FPV-дронов, спрятанных в партии испанской керамической плитки.

В ангаре рядом с целью нашли беспилотники с канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства.

К атаке были причастны несколько человек: двое молдаван готовили помещение для запуска дронов, а исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым. Его задержали и он сотрудничает со следствием. Еще один участник, отвечавший за прием и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по силовикам. Его ликвидировали.

Позднее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышен разговор Васильева об эвакуации исполнителя теракта.

Ранее ФСБ опубликовала видео склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье.