Стало известно, где похоронят народного артиста Юрия Смирнова

Народного артиста Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

«Похороны состоятся 16 июля на Троекуровском кладбище в 13.00 по Москве», — сообщает источник.

11 июля Театр на Таганке сообщил в соцсетях, что Смирнова не стало. Директор учреждения Ирина Апексимова заявила, что церемония прощания с народным артистом пройдет в Театре на Таганке.

Представители учреждения отметили игру артиста в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир». Его последним спектаклем стала «Земляничная поляна», в которой он исполнил роль профессора Исака Борга.

По словам актера Александра Мохова, уход Смирнова стал для него и коллег неожиданностью.

В фильмографии Юрия Смирнова более 50 ролей. Он снимался в «Белых одеждах», «Черном треугольнике», «Вечном зове», «Стариках-разбойниках», «Бумбараше», «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» и др.

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