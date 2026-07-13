Актер сериала «Удивительная миссис Мейзел» покончил с собой

Американский актер Джош Гризетти скончался в 44 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на коллегу и близкого артиста Роба Макклюра.

Макклюр рассказал, что Гризетти покончил с собой. Он принес соболезнования семье коллеги.

«Мне пока не под силу даже попытаться это понять. От всей души сочувствую его жене и семье, которым сейчас приходится принимать эту реальность», — заявил актер.

Макклюр назвал смерть Гризетти катастрофической потерей, отметив, что мир без него уже не станет прежним.

В фильмографии Джоша Гризетти более 10 работ. Он снимался в проектах «Удивительная миссис Мейзел», «Хорошая борьба», «Тезки», «Сестра Джеки». Артист также участвовал в бродвейских постановках и обучал театральному мастерству в Калифорнийском государственном университете, университете Лойолы в Мэримаунте и Колледже Фуллертона.

10 июля Гризетти сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перестал работать над мюзиклом «Блондинка в законе» по личным обстоятельствам. Этот пост стал его последним. Под ним коллеги артиста по Бродвею выразили свои искренние соболезнования.

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