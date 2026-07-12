Коллега Юрия Смирнова удивился его кончине: «Не было даже намека»

Заслуженный артист России Александр Мохов заявил РИА Новости, что никто из коллег в Театре на Таганке не ожидал кончины народного артиста Юрия Смирнова.

«Для нас это очень внезапная новость, не было даже намека. Он не болел, все было хорошо», — поделился актер.

По словам Мохова, Смирнов ушел из-за старости.

11 июля Театр на Таганке сообщил в соцсетях, что Смирнова не стало. Представители учреждения отметили игру артиста в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир». Его последним спектаклем стала «Земляничная поляна», в которой он исполнил роль профессора Исака Борга.

Директор учреждения Ирина Апексимова заявила, что прощание со Смирновым состоится в театре, но дату и время определят позже.

В фильмографии Смирнова более 50 ролей. Он снимался в проектах: «Белые одежды», «Черный треугольник», «Вечный зов», «Старики-разбойники», «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

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